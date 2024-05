Ascolti tv del 3 maggio - debutta Viola come il mare 2 e si scontra coi David

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 4 maggio 2024) Parata di stelle nella serata del 3e glitv s’impennano. Su Rai 1 vanno di scena didi Donatello, mentre su Canale 5il2 dove Francesca Chillemi ritrova Can Yaman. E nemmeno doveva andare in onda di venerdì. Infatti, la seconda stagione diilè stata trasmessa in via eccezionale venerdì 3, perché i successivi episodi sono programmati il giovedì sera su Canale 5. In questa seconda serie troviamo al centro delle vicende sempreVitale (Francesca Chillemi), ex Miss Italia che lavoragiornalista a Sicilia WebNews. Ma nuovi personaggio ruotano attorno a lei, a cominciare dall’editore Leonardo ...