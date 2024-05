Banche - report dei sindacati | in 5 anni drastica riduzione di sportelli e dipendenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 4 maggio 2024) Oltre 5 milabancari definitivamente chiusi in 5, pari a più del 20 per cento del totale, passati da 25 mila a 20 mila, e con essi unadidi quasi il 6 per cento, pari a poco più di 16 mila unità, da 278 mila a 262 mila. E’ il bilancio del processo di desertificazione bancaria nel quinquennio passato, come emerge da undell’Ufficio Studi & Ricerche della Fisac Cgil, contrazione che si conferma anche per il 2023, condiminuiti sul 2022 del 3,9 per cento per una perdita di 825 unità ecalati dello 0,8 per cento per 2.156 unità. Benchè in maniera meno marcata rispetto aglipassati, osserva la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito, “anche nel corso del 2023 abbiamo ...