Progetto italo-tunisino su ambiente e cinema

TUNISI – L'associazione Kaif in collaborazione con la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs e con Centro di Creazione e Cultura (già Associazione Fabrica Europa) danno vita al Progetto formativo tunisino-italiano "Scenari verdi – rafforzamento delle capacità dei giovani nell'audiovisivo per una coscienza ecologica". La settima arte può avere un ruolo chiave nella sensibilizzazione ecologica. La cinematografia è infatti uno dei settori che, di fronte alle sfide sociali, culturali e politiche con cui la società si è nel corso del tempo confrontata, ha saputo fornire chiavi di lettura, interpretazioni, spunti di riflessioni, rappresentando conflitti individuali e collettivi.

