Insigne raggiunge Maradona | è nella storia del Napoli

(Di domenica 23 gennaio 2022) Lorenzosegna con la Salernitana ei 115 gol con la maglia del. L’attaccante delè entrato nel secondo tempo al posto di Lozano.al minuto 53 ha segnato un gol storico per la sua carriera. Il capitano delsi è guadagnato il rigore che poi ha trasformato perfettamente. Il principe del gol alè sempre Mertens con 144 gol. Un record quello diche il giocatore ha festeggiato esultando con un misto tra gioia e rabbia. Sicuramente un gol anche amaro perche lascerà ila fine stagione. Il capitano azzurro ha già firmato per il Toronto e da giugno del 2022 si trasferirà in MLS. L'articolo proviene ...

... con tre espulsioni, el'Atalanta nei quarti di finale della Coppa Italia. In gol per i ... Nel Napoli assente l'infortunato, mentre in difesa debutta dal primo minuto il nuovo acquisto ...POLITANO: 6 " Punta l'uomo diverse volte ma nonmai l'obiettivo, bravo nell'assist per ...: 7 " Copre tutta la fascia anche per aiutare Ghoulam titolare dopo tantissimo tempo. ...