Storie da raccontare: Il dubbio (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Canzone consigliata per l'ascolto: Dream On – Depeche Mode Ho poco più di vent'anni e guido una Opel Corsa blu che profuma di nuovo. È frutto di un baratto: ho scambiato la mia Smart, amore e condanna di una vita, con questo polmone che arranca lungo la via del Mare, nel tentativo di riportarmi a casa. Il frontalino della radio, enorme e invadente come non ne faranno più, illuminato di un giallo paglierino, mi proietta ombre in faccia, rendendo, se mai fosse possibile, la mia espressione corrucciata ancora più teatrale. Perché ho dato retta a mia madre? Non posso crederci: il sangue del mio sangue, complice del venditore. Mi hanno raggirato, maledetti! Parlando di pericoli in curva e sicurezza in fase di sorpasso. Insinuando scarse capacità automobilistiche, regalando un navigatore con lo schermo grosso come un televisore LCD. Se avessi saputo che ...

Ultime Notizie dalla rete : Storie raccontare Giornata della Memoria, non aggiriamo la fatica di ricordare So bene che ce ne sono milioni di storie famigliari come questa, col loro carico di lacerazioni, ... ancora più difficile il raccontare, e non parliamo del trarre insegnamento dal confronto con un Male ...

La musica nata nei lager salverà il mondo Ma storie che in molti casi continuano a vivere ancora nelle musiche scritte dai detenuti nei lager ... Intanto, Lotoro continua a girare, a raccontare di questo archivio e della storia di alcuni ...

Il contest “Marmellate”, da Novi un invito a raccontare storie ispirate alla gastronomia La Stampa 27 gennaio: un giorno per ricordare Una storia che ricorda quella di altri studenti ebrei come Giuseppe Kroò, Paolo Tolentino, Nora Finzi e quel Giorgio Arany sulla cui storia l’anno scorso Il Bo Live, con un articolo di Luca Marinello ...

La dura memoria della Shoah: 10 libri per ricordare Gli ebrei e la Repubblica sociale italiana – Il Diario di Anna Frank tradotto in simboli - Le testimonianze della Shoah e il naufragio dell’Occidente - Antisemitismo e anticiviltà - La lingua del lage ...

