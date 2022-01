Belen Rodriguez e Stefano De Martino | le foto insieme a notte fonda | “Intesa ritrovata”

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 22 gennaio 2022) Appare difficile, per non dire impossibile, perDeriuscire a sfuggire ai paparazzi, che da qualche tempo si sono intensificati sotto le rispettive abitazioni milanesi. Il motivo è presto detto: dopo la conferma (involontaria?) da parte della showgirl che ha ammesso di essere tornata single attraverso le sue Instagram Stories,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.