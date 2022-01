GF Vip, Antonella Mosetti lancia una stoccata ad Aldo Montano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nonostante abbiano divorziato ormai da quasi vent’anni, Antonella Mosetti e l’ex marito Alex Nuccetelli, papà di sua figlia Asia, sono in ottimi rapporti. Tanto che in occasione di quello che sarebbe stato il loro anniversario, i due si sono fatti dei gran complimenti ricordando il loro amore sbocciato quando erano poco più che maggiorenni. E la Mosetti ne ha approfittato per lanciare una stoccata non da poco ai suoi altri ex, in particolare ad Aldo Montano, col quale ha avuto la storia più lunga della sua vita, una relazione durata anni e finita male. “Sei stato il mio primo grande AMORE e grazie a te, al nostro amore è nata Asia. Che parole aggiungere? Tutto il resto, dopo di te, il nulla. Noi per sempre!” ha scritto la Mosetti su Instagram, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nonostante abbiano divorziato ormai da quasi vent’anni,e l’ex marito Alex Nuccetelli, papà di sua figlia Asia, sono in ottimi rapporti. Tanto che in occasione di quello che sarebbe stato il loro anniversario, i due si sono fatti dei gran complimenti ricordando il loro amore sbocciato quando erano poco più che maggiorenni. E lane ha approfittato perre unanon da poco ai suoi altri ex, in particolare ad, col quale ha avuto la storia più lunga della sua vita, una relazione durata anni e finita male. “Sei stato il mio primo grande AMORE e grazie a te, al nostro amore è nata Asia. Che parole aggiungere? Tutto il resto, dopo di te, il nulla. Noi per sempre!” ha scritto lasu Instagram, ...

