GF Vip | Soleil Sorge ammette di essere innamorata di Alex Belli | “Tra noi amore e passione”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 18 gennaio 2022) Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6 che ha visto ancora una volta protagonista il triangolo, Delia Duran e, Nathaly Caldonazzo ha raccolto le confidenze di. L’ha infatti affrontata in giardino e ha spiegato che dal suo punto di vista – così come da quello di gran parte delle persone in Casa e nel pubblico – quella dell’amicizia conè una scusa cui non crede nessuno, perché due amici non si comportano così. Al cheha deciso di dire tutta la verità. GF Vip, Jessica Selassié massacrata dalla madre di Sophie La signora Codegoni é stata durissima con l'amica della figlia, accusandola di sparlare alle spalle e ...