"Dopo 10 anni abbiamo deciso di separarci". Ufficiale, il comunicato di Hunizker e Trussardi: il sospetto, perché è finita malissimo (Di martedì 18 gennaio 2022) Ora è Ufficiale, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è finita. La showgirl svizzera e il rampollo si sono detti addio e hanno annunciato la loro separazione con una nota inviata all'agenzia di stampa Ansa: "Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine", si legge. Quindi chiedono di non accendere i riflettori sulla loro vicenda privata: "La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso". Così, la coppia ha confermato le indiscrezioni uscite nei giorni scorsi sulla loro crisi. Del resto tutti i fan ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Ora è, tra Michelle Hunziker e Tomaso. La showgirl svizzera e il rampollo si sono detti addio e hanno annunciato la loro separazione con una nota inviata all'agenzia di stampa Ansa: "10insieme,di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine", si legge. Quindi chiedono di non accendere i riflettori sulla loro vicenda privata: "La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso". Così, la coppia ha confermato le indiscrezioni uscite nei giorni scorsi sulla loro crisi. Del resto tutti i fan ...

