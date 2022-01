GF Vip 6, Sonia Bruganelli risponde a Nathaly Caldonazzo: volano scintille (Di lunedì 17 gennaio 2022) É guerra (seppur ovviamente a distanza, visto che una si trova nello studio e l’altra nella Casa del GF Vip 6) tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo. Punzecchiata in puntata dall’opinionista, che aveva sminuito la sua carriera, Nathaly parlando con Barù in giardino ha implicitamente dichiarato che l’unico tipo di carriera fatta da Sonia è stata quella di essere “la moglie di” (Bonolis). “È acida, incattivita… Troverò anch’io qualcuno che con un aereo privato mi porta in giro” sono state le parole della show-girl e ballerina romana. “Se quello è avere storie siamo a cavallo”. E la replica della Bruganelli non si è fatta attendere. Anzi. “Ora l’aereo privato me lo pago io con il mio lavoro. Ancora lì stai?” ha scritto Sonia a stretto giro sul suo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 gennaio 2022) É guerra (seppur ovviamente a distanza, visto che una si trova nello studio e l’altra nella Casa del GF Vip 6) tra. Punzecchiata in puntata dall’opinionista, che aveva sminuito la sua carriera,parlando con Barù in giardino ha implicitamente dichiarato che l’unico tipo di carriera fatta daè stata quella di essere “la moglie di” (Bonolis). “È acida, incattivita… Troverò anch’io qualcuno che con un aereo privato mi porta in giro” sono state le parole della show-girl e ballerina romana. “Se quello è avere storie siamo a cavallo”. E la replica dellanon si è fatta attendere. Anzi. “Ora l’aereo privato me lo pago io con il mio lavoro. Ancora lì stai?” ha scrittoa stretto giro sul suo ...

