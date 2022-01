Calcio, Fifa Awards: Tuchel miglior allenatore del 2021. Per le donne trionfa Hayes (Di lunedì 17 gennaio 2022) Thomas Tuchel è il miglior allenatore del mondo per il 2021. Va al tecnico che ha guidato il Chelsea al trionfo in Champions League il “Best Fifa Men’s Coach” assegnato lunedì 17 gennaio a Zurigo. Tuchel ha avuto la meglio su Roberto Mancini, capace di guidare l’Italia alla vittoria degli ultimi Europei, e Pep Guardiola, di nuovo sul trono d’Inghilterra al timone del Manchester City e vicecampione d’Europa. Emma Hayes, invece, si aggiudica il premio di miglior allenatore del 2021 nel Calcio femminile: l’annuncio durante la cerimonia dei “The Best Fifa Football Awards” a Zurigo. L’allenatrice che ha condotto il Chelsea a vincere campionato, FA Cup e Coppa di Lega ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Thomasè ildel mondo per il. Va al tecnico che ha guidato il Chelsea al trionfo in Champions League il “BestMen’s Coach” assegnato lunedì 17 gennaio a Zurigo.ha avuto la meglio su Roberto Mancini, capace di guidare l’Italia alla vittoria degli ultimi Europei, e Pep Guardiola, di nuovo sul trono d’Inghilterra al timone del Manchester City e vicecampione d’Europa. Emma, invece, si aggiudica il premio didelnelfemminile: l’annuncio durante la cerimonia dei “The BestFootball” a Zurigo. L’allenatrice che ha condotto il Chelsea a vincere campionato, FA Cup e Coppa di Lega ...

