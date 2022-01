Svezia | schierato l' esercito sull' isola di Gotland per contrastare la minaccia russa

(Di domenica 16 gennaio 2022) Veicoli corazzati e dozzine di soldati armati per le strade di Visby, citta' portualedinel Mar Baltico. Questa la mossa del governo in risposta all'aumento delle "attivita' russe" ...

Agenzia ANSA

Veicoli corazzati e dozzine di soldati armati per le strade di Visby, citta' portuale sull'isola di Gotland nel Mar Baltico. Questa la mossa del governo in risposta all'aumento delle "attivita' russe" ...... il presidente Emmanuel Macron ha accelerato il ritiro di una parte del contingentenel ... Grecia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Spagna e. ...Veicoli corazzati e dozzine di soldati armati per le strade di Visby, citta' portuale sull'isola di Gotland nel Mar Baltico. Questa la mossa ...Bouchet, Chloe Chevalier, Justine Braisaz - Bouchet, Julia Simon; 1h 10'50 0; 0+4), davanti alla Svezia (a 35 1; 0+2) e alla Russia (a 1'12 2; 0+6). L'Italia ha schierato Lisa Vittozzi al lancio (17'3 ...