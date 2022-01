Suppletive Roma verso il flop, alle 19 affluenza al 9,58% (Di domenica 16 gennaio 2022) Probabili elezioni flop, anche se valide ovviamente, oggi a Roma - nel collegio Roma-Quartiere Trionfale - indette per eleggere il sostituto del deputato Roberto Gualtieri, dimessosi dal Parlamento dopo l'elezione a sindaco di Roma. alle 19, come riferisce il ministero dell'Interno, l'affluenza era pari al 9,58% degli elettori del collegio.Di fronte a 185.394 cittadini aventi diritto si sono recati alle urne 17.756 elettori. Un dato in fortissimo calo (e che rispecchia una tendenza nazionale sempre più evidente) rispetto al 2020, quando alla stessa ora la consultazione che portò, sempre nel collegio Roma Trionfale, all'elezione di Gualtieri alla Camera registrava una affluenza pari al 14,86%. I seggi - che vedono la gara soprattutto ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 16 gennaio 2022) Probabili elezioni, anche se valide ovviamente, oggi a- nel collegio-Quartiere Trionfale - indette per eleggere il sostituto del deputato Roberto Gualtieri, dimessosi dal Parlamento dopo l'elezione a sindaco di19, come riferisce il ministero dell'Interno, l'era pari al 9,58% degli elettori del collegio.Di fronte a 185.394 cittadini aventi diritto si sono recatiurne 17.756 elettori. Un dato in fortissimo calo (e che rispecchia una tendenza nazionale sempre più evidente) rispetto al 2020, quando alla stessa ora la consultazione che portò, sempre nel collegioTrionfale, all'elezione di Gualtieri alla Camera registrava unapari al 14,86%. I seggi - che vedono la gara soprattutto ...

