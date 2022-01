Eruzione vulcano Tonga | allarme tsunami per Usa | Alaska | Fiji e Nuova Zelanda | Hawai già raggiunte dalle onde

(Di sabato 15 gennaio 2022) Parte delle isolei è già stata travoltaconseguenti all’delsottomarino Hunga-Hunga Ha?apai vicino al regno polinesiano di. E ora il NationalWarning Center ha lanciato un’allertaper la costa occidentale degli Stati Uniti. L’allerta non riguarda solo le regioni degli Usa, ma anche l’. Non sono le uniche zone interessate. Infatti, dopo la potentedel, catturata ancheimmagini satellitari, è scattato l’in un’ampia area del Pacifico che include il regno di, lee la...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tonga, l'eruzione del vulcano Hunga ripresa da un satellite #ANSA - Agenzia_Ansa : Eruzione di un vulcano sottomarino, allarme tsunami da Tonga alle Fiji #ANSA - RaiNews : Le onde di uno tsunami, causate da una potente eruzione vulcanica sottomarina, hanno investito l'arcipelago di Tong… - stephsteph2094 : RT @zav_news: ?? Allerta #tsunami diramata anche nel Giappone per l'eruzione del vulcano #HungaTongaHungaHaapai - zav_news : ?? Allerta #tsunami diramata anche nel Giappone per l'eruzione del vulcano #HungaTongaHungaHaapai -

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione vulcano

AGI - L'di unsottomarino al largo di Tonga, Stato insulare della Polinesia, ha provocato uno tsunami con onde alte circa 1,2 metri , per il quale è stato emesso un allarme in diversi Paesi ...La capitale di Tonga si trova a 65 chilometri a nord del. L'è stata molto potente ed è durata circa 8 minuti. E' stata così forte che l'hanno sentita fino alle isole Fiji , scrive la ...panorama Pacifico meridionale Allarme tsunami dopo l'eruzione del vulcano sottomarino A partire dalle 16:39| Tempo di lettura: 2 minuti Vulcano ...Il National Tsunami Warning Center ha lanciato un’allerta tsunami per la costa occidentale degli Stati Uniti, Alaska compresa ...