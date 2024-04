Il Sassuolo riparte subito puntando l’Inter | attesa per un infortunato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ilieri ha patito l’ennesima disfatta di una stagione finora da incubo, perdendo 5-1 contro la Fiorentina. Sabato i neroverdi giocheranno controe oggi hannoripreso ad allenarsi. IN CAMPO – Niente riposo per il, dopo l’umiliante sconfitta di ieri per 5-1 al Franchi contro la Fiorentina. Un KO che lascia la squadra di Davide Ballardini a un passo dalla retrocessione in Serie B: è a -5 dalla quartultima con quattro giornate rimanenti. La prossima contro, sabato alle 20.45 a Reggio Emilia. Oggiallenamento, ancora però senza novità su Grégoire Defrel: sabato l’attaccante ha riportato un problema fisico e il suo infortunio è da valutare per la prossima.-Inter, il report di ripresa della squadra di ...