Anticipazioni Amici 23 - tornano gli ex allievi eliminati | verso il ripescaggio?

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il daytime di23 di questo pomeriggio, lunedì 29 aprile 2024, è stato sicuramente ricco di emozioni. A colpire molto il pubblico che segue con attenzione le avventure delle giovani promesse del canto e del ballo è stata però un’anticipazione che è stata svelata proprio alla fine della puntata odierna. Un inatteso ritorno nella scuola, o per meglio dire nello studio del pomeridiano. Cerchiamo di capire meglio cosa accadrà…23, torneranno gliin studio: cosa accadrà? Alla fine del daytime di23 è stata mostrata un’anticipazione di quello che vedremo in onda durante l’appuntamento di domani pomeriggio. Cosa è stato fatto vedere al pubblico tv? Il ritorno, nello studio del pomeridiano, degli ormai ex concorrenti del talent che sono statial serale, sia i ballerini ...

