Davvero Discovery scommetterà sull' informazione italiana?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pare che gli investimenti siano impressionanti, addirittura colossali. E che entro il 9 giugno i top manager diWarner Bros debbano decidere: se lanciarela sfida dell’in Italia entro il 2025 oppure lasciar perdere. L’unica notizia certa è che se lo faranno sarà in grande ma, intanto, è partito il toto capo delle news. Del resto l’AD Alessandro Araimo lo aveva dichiarato molti mesi fa: «L’arrivo di Fabio Fazio per noi è un punto di partenza, non un traguardo». La promessa di premere l’acceleratore è stata mantenuta con il trasferimento di Amadeus per 10 milioni di euro in 4 anni (vedremo quali meraviglie porterà in dote in autunno), ma al momento, oltre a Che tempo che fa, sul Nove funzionano la leggerezza di Don’t forget the lyrics di Gabriele Corsi e quel solito genio-pioniere della migrazione che è ...