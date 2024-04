Com’è umano lui - quando andrà in onda su Rai1 la fiction su Paolo Villaggio con Enzo Paci

Paolo Villaggio (US Rai) In arrivo su Rai 1 Com’è Umano Lui, biopic dedicato ad uno dei personaggi che hanno segnato la storia del cinema e anche della tv: Paolo Villaggio, attore e comico ligure scomparso nel 2017 all’età di 84 anni. Per tutti il ragionier Fantozzi, ecco quando andrà in onda ...

Continua a leggere>>