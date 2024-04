Sanità - per tagliare le liste d’attesa il governo vuole che i medici facciano meno ricette inutili

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nelle prossime due settimane arriverà in Consiglio dei ministri un decreto perled'attesa nella, ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dentro ci saranno varie misure, inclusa una per evitare che iesagerino con esami e terapie.

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - "Gran parte dei problemi che riguardano i ritardi nelle visite e le lunghe liste d'attesa si potrebbero risolvere con una educazione sani taria coerente. L'Italia ha un sistema sani tario con delle pecche ma che ci porta ad essere tra i primi paesi al mondo per la ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "Gran parte dei problemi che riguardano i ritardi nelle visite e le lunghe liste d'attesa si potrebbero risolvere con una educazione sani taria coerente. L'Italia ha un sistema sani tario con delle pecche ma che ci porta ad essere tra i primi paesi al mondo per la longevità ma questo ... Continua a leggere>>

Il Partito democratico ha presenta to un disegno di Legge a prima firma Schlein per portare la spesa sanitaria al 7,5% e tagliare così le liste d'attesa. "Sulla sanità pubblica Meloni mente", attacca la segretaria dem.Continua a Legge re Continua a leggere>>

Per chi ha pratica di sanità pubblica, questa stima, che è implicitamente anche una richiesta, è ... in Italia per risparmiare si è deciso di tagliare i posti letto e gli ospedali riducendo senza ...

Continua a leggere>>

... tra le altre cose, di tagliare i costi della politica nazionale e locale per almeno 13 miliardi di ... 60 miliardi al sostegno dell'agricoltura, 40 miliardi alla sanità, 60 miliardi in favore di ...

Continua a leggere>>