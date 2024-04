Pronostico e quote Cleveland Cavaliers – Orlando Magic gara 5 playoff - NBA 30-04-2024

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Orlando Magic-Cleveland Cavaliers, gara-4 del primo turno dei playoffs NBA 2023/2024. Dopo le due facili vittorie in casa, i Cavs hanno subito una pesante sconfitta nella prima trasferta in Florida. L’attacco dei Magic ha finalmente ...

Continua a leggere>>

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv la gara tra Cleveland Cavaliers e Orlando Magic, valida come gara-2 del primo turno dei play-off NBA 2023/2024. Si riparte dal 97-83 di gara-1 in favore dei Cavs, che hanno difeso molto bene e hanno rispettato il pronostico. ...

Continua a leggere>>