Fabregas | 'Sfida alla pari tra Roma e Leverkusen - ma i tedeschi trasformano tutto in oro'

fabregas: “Al Leverkusen riesce tutto, ma la Roma è in crescita. Sfida alla pari” - Cesc Fa`bregas, campione del mondo, due volte campione d'Europa e vincitore dell'Europa League, ha commentato la fase decisiva della UEFA Europa League nel corso dell’evento organizzato dallo sponsor ...

Fàbregas: "Con De Rossi la Roma è migliorata, la sfida con il Leverkusen sarà un 50 e 50” - L'ex centrocampista spagnolo: "Sarà interessante, sarò davanti alla TV a guardarla. Il Bayer sta facendo una stagione fantastica" ...

Parma, Como, Venezia e Cremonese: chi sale diretto in Serie A I calendari a confronto - Il rush finale è ufficialmente partito e se la Serie A ha già laureato il proprio campione, lo stesso non si può dire per la Serie B che sebbene abbia una classifica.

