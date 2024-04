Djokovic in ospedale | il ricovero d’urgenza rischia di fargli saltare il torneo di Roma

(Di lunedì 29 aprile 2024) Novakin, ildisalta il? Gli ultimi aggiornamenti Sono ore di grande apprensione per la famiglia di Novak. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media serbe pare che il campione di tennis numero 1 al mondo si trovi in questo momento nell’della capitale del suo Paese. Insieme a lui lo zio ed il fratello per stare accanto a suo padre Srdjan. A quanto pare quest’ultimo, nelle ultime ore, avrebbe riportato la frattura dell’omero dopo essere caduto da una sedia. Slitta l’arrivo di? (Foto LaPresse) Notizie.comL’uomo, fanno sapere i media locali, stava dando da mangiare agli uccelli fino ...

djokovic vola a Belgrado per stare vicino al padre: può slittare il suo arrivo a Roma - Resta da vedere se Nole modificherà il suo programma nel caso in cui djokovic senior dovesse rimanere in ospedale per un lungo periodo di tempo. Ai Laureus World Sports Awards, il 36enne serbo aveva ...

