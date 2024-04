Ginnastica artistica - l’Italia e la nidiata dei sogni | Brugnami un talent - la squadra giovanile ha un futuro roseo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tommasoha strabiliato agli Europei juniores di, conquistando ben cinque medaglie di fronte al proprio pubblico di Rimini: oro al corpo libero, oro agli anelli, argento nel concorso generale individuale, argento con la, argento al volteggio. Il ribattezzato Piumino è stato l’uomo copertina deltra gli under 18, alla sua ultima apparizione in questa categoriaprima dell’attesissimo passaggio tra i grandi. Il classe 2006 (diventerà maggiorenne il prossimo 19 settembre) ha mostrato delle doti tecniche e agonistiche davvero rimarchevoli, regalando una verve ginnica gradevole in pedana e rivelandosi estremamente pacato anche al di fuori del campo gara. Un volto genuino, brillante e semplice che incarna i sani valori dello sport, ...