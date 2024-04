Ricoperto di paillettes - aderente e con piccolo strascico Nicole Kidman sceglie ancora una volta Balenciaga per ricevere l' AFI Life Achievement Award

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’occasione era delle più speciali e memorabili. Al pari di una cerimonia importante o di una première mondiale, il look non poteva che essere all’altezza della situazione. Per ritirare il premio alla carriera,non ha, infatti, deluso le aspettative. L’attrice australiana, insignita dell’AFI, ha illuminato il red carpet in una creazione custom made firmatainteramente ricoperta didorate. Un outfit ad effetto, contemporaneo e femminile, che rende anche omaggio al fascino della vecchia Hollywood. ...

