In cerca di asparagi si perde nei boschi | salvato per miracolo

Intorno ad Arezzo, se uno vuole, può fare mazzi di asparagi in grande quantità, e avendo preso pancia, a ripulirmi i reni e minzionare bene, andai su per il poggio che io conosco bene e mutar ho visto pure nel tempo, per poter far un fascetto d’erba asparagina. In cima al poggio a rimirar la ...

Continua a leggere>>