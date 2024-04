(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – "Non entriamo nel merito dei rapporti tra Lucio, e non ci interessano le questioni personali ed economiche tra il conduttore e il suo ex agente, ma ledicirca possibili violazioni delle disposizioni Rai meritano di essere approfondite per capire, nell’interesse degli utenti, se ci siano state irregolarità,

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Non entriamo nel merito dei rapporti tra Lucio Presta e Amadeus, e non ci interessano le questioni personali ed economiche tra il conduttore e il suo ex agente, ma le dichiarazioni di Presta circa possibili violazioni delle disposizioni Rai meritano di essere ... Continua a leggere>>

L’associazione dei consumatori: "Chiediamo si verifichino eventuali violazioni nell’esclusivo interesse degli utenti Rai" "Non entriamo nel merito dei rapporti tra Lucio Presta e Amadeus, e non ci interessano le questioni personali ed economiche tra il conduttore e il suo ex agente, ma le ... Continua a leggere>>

Codacons: "Esposto a Vigilanza Rai e Anac dopo dichiarazioni di presta su Amadeus" - L’associazione dei consumatori: 'Chiediamo si verifichino eventuali violazioni nell’esclusivo interesse degli utenti Rai' ...

Continua a leggere>>

Europee, ‘Usa il tuo voto, non lasciare che gli altri decidano per te’: al via campagna Pe - (Adnkronos) – Tra il 6 e il 9 giugno 2024, più di 370 milioni di cittadini nei 27 paesi membri saranno chiamati alle urne per le elezioni europee. Per sensibilizzare sull'argomento e incoraggiare quan ...

Continua a leggere>>

Autonomia, Conte: “Meloni Da patriota a secessionista, vuole i pieni poteri ma faremo di tutto per fermarla” - “Con l’Autonomia questo governo spacca il Paese e condanna le aree più depresse a maggiori tagli per quanto riguarda ospedali e servizi. Giorgia Meloni sta svendendo l’unità del Paese per i voti sul p ...

Continua a leggere>>