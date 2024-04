(Di lunedì 29 aprile 2024) Bologna, 292024 - Era statoil 25mentre sfrecciava sul suo: dopo 4 giorni di agonia, è morto all'Maggiore. Aveva 36 anni. Il terribile incidente stradale risale a giovedì pomeriggio scorso. La vittima viaggiava su une stava percorrendo via San Donato in direzione centro quando, giunto all'incrocio con viale Zagabria, è statoda un'auto guidata da un uomo di 51 anni. Il, originario della Tunisia e residente a Bologna, è deceduto oggi all'Maggiore, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. Per i rilievi dell'incidente era intervenuta la polizia locale.

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 26 aprile su Canale 5 Endless Love torna domani venerdì 26 aprile su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Onder è stato investito da una macchina ed è in ospedale. La soap turca ruota intorno alla ... Continua a leggere>>

investito in monopattino il 25 aprile: 36enne muore in ospedale - Non ce l’ha fatta dopo 4 giorni di agonia al Maggiore di Bologna: era stato sbalzato dal suo mezzo, giovedì scorso, in via San Donato ...

Continua a leggere>>

Giornata dell’orgoglio Coldiretti, domani 30 aprile assemblea a Montalto Uffugo - Orgoglio Coldiretti domani martedì 30 aprile assemblee in contemporanea in Italia: in Calabria appuntamento a Villa Santa Caterina - Montalto Uffugo ore 17.30 ...

Continua a leggere>>

iMeets LG: “Effetto wow”, Francesco Salza e Daniela Tomeo - LG ha scelto la Milan Design Week 2024 per presentare le novità di gamma InstaView with MoodUP: parola a Francesco Salza e Daniela Tomeo ...

Continua a leggere>>