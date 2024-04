Detersivo per lavastoviglie al posto del vino in un ristorante di Milano | 51enne in gravissime condizioni

Servito per sbaglio del Detersivo per lavastoviglie al posto del vino in un ristorante cinese a Milano: donna ricoverata in gravi condizioni

Articolo pubblicato lunedì 29 Aprile 2024, 15:36 Quello che è successo a in un locale a Milano ha dell’assurdo. Una donna di 51 anni si è sentita male dopo aver ordinato un calice di vino in un bar del capoluogo lombardo, in via Carloni in zona Lorenteggio. Milano: i soccorsi Ha bevuto un ...

