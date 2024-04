Europee - Corazza | Europa al bivi - 81% cittadini ritiene voto importante

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Un eurobarometro pubblicato qualche giorno fa ci dice che l'81% degli intervistatiilalle elezioniparticolarmenteper il contesto in cui siamo. Abbiamo un'alo, sempre più schiacciata da regimi autoritari, sempre più vittima di disinformazione, e quindi il primo messaggio che dobbiamo dare è andare a votare". Così Carlo, direttore dell'ufficio in Italia del Parlamento europeo, in occasione della presentazione delle attività della campagna istituzionale per promuovere la partecipazione aldell'8 e 9 giugno presso lo Spazio EsperienzaDavid Sassoli a Roma. "Una democrazia forte, vibrante, vede una larga partecipazione - aggiunge ...

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Un eurobarometro pubblicato qualche giorno fa ci dice che l'81% degli intervistati ritiene il voto alle elezioni Europee particolarmente importante per il contesto in cui siamo. Abbiamo un'Europa al bivio , sempre più schiacciata da regimi autoritari, sempre più vittima ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "Un eurobarometro pubblicato qualche giorno fa ci dice che l'81% degli intervistati ritiene il voto alle elezioni Europee particolarmente importante per il contesto in cui siamo. Abbiamo un'Europa al bivio , sempre più schiacciata da regimi autoritari, sempre più vittima di ... Continua a leggere>>

La lista di Santoro ha bisogno di firme per le europee, Pedicini chiude le porte a Cuffaro: “Non abbiamo bisogno del suo aiuto” - No all’aiuto di Salvatore Cuffaro e Cateno De Luca per raccogliere la firme necessarie a presentare il simbolo di Pace Terra Dignità alle europee. Il rifiuto arriva direttamente dalla lista di Michele ...

Continua a leggere>>

I leader candidati (per finta) alle europee Non piacciono agli italiani: il 61% disapprova. E per gli intervistati la scelta non sposterà voti - I leader politici che si candidano alle europee sapendo di rinunciare al seggio non piacciono agli italiani. E non sono ritenuti nemmeno in grado di spostare voti. A dirlo è un sondaggio realizzato pe ...

Continua a leggere>>

Charles Michel: l'Unione europea deve allargarsi o affrontare una "nuova cortina di ferro" - L'Unione europea deve ingrandirsi o rischia di affrontare una "nuova cortina di ferro" lungo il suo fianco orientale, ha dichiarato lunedì il presidente del Consiglio europeo Charles Michel mentre il ...

Continua a leggere>>