Sprint finale per un posto in Champions League - possibili sei italiane

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 aprile 2024) Al momento le uniche sicure di unsono l'Inter vincitrice dello scudetto e il Milan, secondo e non raggiungibile dalla sesta in classifica La nuovache prenderà il via il prossimo anno avrà sicuramente, almeno, cinque squadreimpegnate. Un risultato straordinario per il tanto bistrattato calcio italiano, che permetterà di iscrivere