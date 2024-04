Malore improvviso - soccorritore del 118 muore nella nott - aveva 50 anni

Un Malore improvviso durante una passeggiata in famiglia e la paura. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di sabato (27 aprile) a Padova. Il sindaco di Solesino, Elvy Bentani, era in pieno centro, in via Roma per l’esattezza, insieme alla moglie e alla figlia Alice di 26 anni. Stavano ...

Weekend Drammatico nel mondo del calcio italiano: è morto per un malore improvviso in Marocco, a Marrakech, il presidente della Sangiovannese calcio, Marco Merli, imprenditore 61enne. Il club aveva chiesto di non giocare il turno del campionato di Serie D contro il Poggibonsi ma la richiesta non ...

