Dove guardare il Met Gala 2024 in streaming

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il Metdi lunedì 6 maggio si avvicina rapidamente. Per il quarto anno consecutivo, Vogue ospiterà l'esclusivo livestream della serata,sarà possibile seguire tutta l'azione dal tappeto rosso in tempo reale. Quest'anno, il livestream del Vogue Metsarà condotto dall'attrice Gwendoline Christie, dalla produttrice e attrice La La Anthony e dalla modella Ashley Graham. Emma Chamberlain tornerà come inviata speciale di Vogue, per intervistare alcune delle più grandi star sul tappeto rosso. Nel frattempo, il tema di quest'anno - "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" - celebrerà la nuova mostra del Costume Institute che porta lo stesso nome. La mostra presenterà circa 250 capi tratti dalla collezione permanente del museo, alcuni raramente visti in pubblico prima d'ora, ed esposti in modi completamente ...

Sembra che l'aggiornamento One UI per i Galaxy S23 sia ormai vicino, ma altri dispositivi potrebbero dover attendere ancora un po' L'articolo One UI 6.1 in arrivo? Alcuni smartphone Galaxy potrebbero dover attendere ancora proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

L'ipotetico Samsung Galaxy Watch Ultra con display microLED potrebbe arrivare più in là del previsto: anche l'uscita nel 2025 sembra incerta. L'articolo Per un Samsung Galaxy Watch Ultra con display microLED potremmo dover attendere proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Luigi Guerra, il Sindaco del comune di Lustra, in provincia di Salerno, ha deciso di rinuncia re alla sua indennità per il mese di marzo, destinando questi fondi all'acquisto di uova di Pasqua per i bambini residenti e per gli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia situate nella frazione ... Continua a leggere>>

Il Met gala dal 1948 a oggi, tra curiosità e temi - Curiosità e temi del Met gala: tutto quello che dovete sapere del Metropolitan Museum of Art’s Annual Institute gala dalla prima edizione del 1948 a oggi ...

Continua a leggere>>

Met gala 2024, come vederlo in diretta streaming su Vogue nella notte tra il 6 e il 7 maggio - Siete in trepida attesa di vedere le star sfilare sul red carpet del Met gala nei loro fantastici look Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire l'evento in diretta ...

Continua a leggere>>

“Viva la danza” con Roberto Bolle, questa sera in tv: anticipazioni e ospiti - Viva la danza Roberto Bolle. Stasera andrà in onda su Raiuno in prima serata lo show evento di Roberto Bolle: gli ospiti.

Continua a leggere>>