Tregua a Gaza per 40 giorni e rilascio degli ostaggi Cameron | Proposta molto generosa Blinken ad Hamas | Decidete in fretta

(Di lunedì 29 aprile 2024) Mentre proseguono i bombardamenti sulla Striscia, le diplomazie nelle ultime ore hanno intensificato gli sforzi per giungere a una soluzione seppur temporanea per un cessate il fuoco ae la consegnaisraeliani. L’Egitto ha invitato le delegazioni dello Stato ebraico e dia Il Cairo per trovare un accordo dopo mesi di impasse con i mediatori qatarioti a Doha, e anche da Riad, dove è in corso il World Economic Forum, si rincorrono le voci per una possibile intesa tra le parti coinvolte nel conflitto, dopo oltre 200di combattimenti. Sameh Shoukry, ministroEsteri dell’Egitto, si è detto «fiducioso» riguardo alla nuovadiche proprio in queste ore stanno valutando i vertici di: ...

È attesa per oggi la risposta di Hamas alla proposta discussa negli ultimi giorni da Israele , Egitto, Qatar e Stati Uniti: la liberazione degli ostaggi in cambio dell'annullamento dell'attacco a Rafah.

Tensione in Medio Oriente, Blinken: “Conflitto duraturo per il rifiuto di Hamas” - Il rifiuto di Hamas di accettare un accordo di cessate il fuoco in cambio del rilascio degli ostaggi è responsabile della continuazione del conflitto a gaza .

Blinken in Arabia Saudita per discutere sul futuro di gaza - Riad, 29 apr. (askanews) - Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è arrivato in Arabia Saudita, prima tappa di un viaggio più ampio in Medio Oriente per discutere con i partner arabi della ...

Arabia Saudita e Usa: intesa molto vicina anche sul governo di gaza - Almeno 27 palestinesi sono stati uccisi nella notte nei raid israeliani su Rafah e sulla Striscia, secondo Al Jazeera ...

