Ramelli - polemica tra La Russa e Sala | Spero venga con la fascia da sindaco Non la metto quasi ma - ma sono qui con convinzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) La commemorazione istituzionale di Sergioa Milano diventa il teatro di unatra il presidente del Senato Ignazio Lae ildi Milano Giuseppe. Nel pomeriggio di oggi, al giardino intitolato al militante del Fronte della Gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia Operaia, Laattacca il primo cittadino: “Mi auguro che verrà con latricolore perché altrimenti starebbe in fondo, invece lo abbiamo messo sempre in prima fila in quanto”. Poco dopoarriva per deporre la corona, ma senza. “Non lamai, ma vengo conqui – spiega ilai cronisti – ogni anno succede”. ...