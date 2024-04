Il falso servizio sul ministro Giorgetti che guadagna somme mostruose grazie a un’app di Elon Musk

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il 25 aprile 2024 è stato pubblicato su Facebook il video di un presuntotelevisivo in cui la giornalista e conduttrice del TG La7 Ninfa Colasanto avrebbe annunciato che «Giancarloin segretoa una presunta applicazione di«che effettua transazioni sul mercato azionario con un tasso di successo del 95%». Successivamente, nel filmato compare una presunta testimonianza di Giancarlo, in cui ildell’Economia e delle Finanze confermerebbe «le possibilità offerte da questa piattaforma di investimento», ringraziando «per aver scelto il nostro Paese come primo Paese nel quale l’app comincerà a ...