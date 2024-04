Mile Svilar è un' epifania

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il 18 ottobre del 2017, al termine di Benfica-Manchester United, terza giornata dei gironi di Champions League, il portiere dei Red Devils David De Gea disse ai microfoni della Bbc che “i tifosi del Benfica dovrebbero essere contenti di avere un portiere così. Oggi ha fatto un errore, capita. Le sue capacità sono però straordinarie e fossi in loro non mi soffermerei su questo errore. Dall’area opposta ho visto giocare un portiere dal talento enorme”. Quel portiere era. E in quella partita il passivo per i portoghesi poteva essere maggiore. Il portiere belga di origini serbe si prodigò in almeno due parate eccellenti, sbagliò però ciò che non doveva sbagliare: si portò in porta la palla calciata da Marcus Rashford dalla sinistra, trasformando una punizione quasi innocua in un gol. Finì 0-1. Quella partita era la prima partita tra i ...