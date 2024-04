Schmidt - il tedesco toscano che punta alla roccaforte Dem

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 aprile 2024) «Non sono interessato a fare politica a livello nazionale, ciò che mi interessa è salvare Firenze, la città che amo. Sono stati i fiorentini a chiedermi di candidarmi». Colto, carismatico e antifascista: Eikeè l'uomo scelto dal centrodestra per conquistare Firenze. Immaginiamo: è il 25 giugno.Ha vinto il ballottaggio. Quali sono i primi tre provvedimenti che prenderà? «Convocherò il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, per avviare una serie di interventi coordinati, da mettere in atto già nel periodo estivo. La sicurezza è un tema che va affrontato senza indugi. Insiemevivibilità: ho in programma di aumentare il numero degli asili nido e di introdurre attività pomeridiane per bambini e ragazzi fino alle scuole medie. Molte famiglie non possono permettersi di avere figli: ma la denatalità non è un problema solo a livello ...