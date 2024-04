Mesotelioma - l’oncologo Giordano | In Italia amianto ovunque ma nessuno interviene

Come ormai è tradizione nella giornata del Natale di Roma, presso la sala Convegni della Fondazione alle anza Nazionale sono state consegnate le targhe del Premio Nazionale Caravella Tricolore giunto alla undicesima edizione. Ancora una volta- ha affermato Domenico Gramazio, direttore di Realtà ... Continua a leggere>>

Ieri il Milan ha vinto 3-0 contro il Lecce riducendo temporaneamente il gap dall’Inter a 11 punti. Giordano esagera sui complimenti. l’Inter NON GIOCA IN Italia? ? Bruno Giordano, durante il programma 90? Minuto su Rai Due, ha elogiato in maniera così esagerata il Milan da snobbare addirittura la ...

Continua a leggere>>