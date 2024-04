Amici 23 - la Celentano tuona contro i CuccaLo | Non avete fuoriclasse in squadra

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 29 aprile 2024) Questo pomeriggio, lunedì 29 aprile 2024, è tornato in onda su Canale 5, un nuovo appuntamento con il daytime di23. Dopo la puntata del serale che ha visto l’eliminazione di Sofia, che cosa sarà accaduto in queste ultime ore ai ragazzi? Avranno commentato quanto accaduto in studio? Saranno già arrivati i primi guanti di sfida o magari delle sorprese inaspettate per loro? Forse alcuni rapporti tra gli allievi si sono approfonditi ultimamente? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito.23, i commenti alla puntata La striscia quotidiana di23 di oggi si è aperta con i commenti sulla sesta puntata del serale in casetta. Vediamo come è andata: Mida si è detto giù di morale per aver ricevuto le prime critiche del suo percorso al serale da parte di Cristiano Malgioglio. Il cantante ha detto di aver ...