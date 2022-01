Per la Nato “il rischio di conflitto armato in Ucraina è reale” e continuano le divergenze con la Russia (Di giovedì 13 gennaio 2022) È torNato dopo due anni, il Consiglio di Sicurezza Nato-Russia, un dialogo che ha avuto al centro del dibattito la situazione dell‘Ucraina, ma al termine del quale non si riusciti a giungere ad una risoluzione. Le divergenze continuano ad essere molte, ed emergono maggiormente i diversi punti di vista a cui non è chiaro se esista un compromesso. Il segretario della Nato, Stoltenberg dichiara: “Qualsiasi uso della forza contro l’Ucraina sarà un grave e avrà gravi conseguenze, la Russia dovrà pagare un prezzo elevato”. La situazione in Ucraina La Nato e la Russia si sono ritrovati allo stesso tavolo, la prima volta dopo il 2019; un evento che si sperava rappresentasse un’occasione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) È tordopo due anni, il Consiglio di Sicurezza, un dialogo che ha avuto al centro del dibattito la situazione dell‘, ma al termine del quale non si riusciti a giungere ad una risoluzione. Lead essere molte, ed emergono maggiormente i diversi punti di vista a cui non è chiaro se esista un compromesso. Il segretario della, Stoltenberg dichiara: “Qualsiasi uso della forza contro l’sarà un grave e avrà gravi conseguenze, ladovrà pagare un prezzo elevato”. La situazione inLae lasi sono ritrovati allo stesso tavolo, la prima volta dopo il 2019; un evento che si sperava rappresentasse un’occasione ...

Advertising

raffaellapaita : «Incomprensibile che tra le ipotesi a confronto ci sia anche l’opzione zero che significa che per il ministro riman… - tvsvizzera : Per il segretario generale della Nato Stoltenberg, 'c'è un rischio reale di un conflitto armato in Europa ma stiamo… - teatrolafenice : ?? «La musica è un diritto, ma soltanto per colui che la merita». Ad Arturo Benedetti Michelangeli, nato oggi a Bres… - steal61 : @JolandaBivona @ParcodiGiacomo @etherea_etherea @FangusAngus La lista di avvocati che seguono il protocollo Holzeis… - CasaScrittori : RT @GiallistaIl: Per la rubrica letteraria #AutoriItaliani de #ilGiallista, oggi vi presentiamo #FrancescoAbate, autore di #IProtettoriDiLi… -