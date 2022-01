TV in lutto, l’attrice trovata morta a soli 29 anni: la scoperta choc in casa (Di sabato 8 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. lutto nel mondo della tv, è morta a soli 29 anni l'attrice coreana Kim Mi- Soo, star della serie Disney+ "Snowdrop". Al momento non si conoscoo le cause del decesso. "Kim ci ha lasciato improvvisamente il 5 gennaio", ha reso noto la sua agenzia Landscape in un comunicato. "Siamo in lutto e profondamente addolorati per l'improvvisa tristezza. Si prega di astenersi dal riportare false voci o speculazioni in modo che la famiglia possa piangere in pace". La carriera In "Snowdrop", Kim Mi-Soo interpreta una studentessa attivista amica della protagonista Young-ro, interpretata da Jisoo del gruppo K-pop Blackpink. "Snowdrop" è stato prodotto da Jtbc Studios e Drama House e viene trasmesso sulla rete della Jtbc in Corea del Sud. Nel resto del ... Leggi su howtodofor (Di sabato 8 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo.nel mondo della tv, è29l'attrice coreana Kim Mi- Soo, star della serie Disney+ "Snowdrop". Al momento non si conoscoo le cause del decesso. "Kim ci ha lasciato improvvisamente il 5 gennaio", ha reso noto la sua agenzia Landscape in un comunicato. "Siamo ine profondamente addolorati per l'improvvisa tristezza. Si prega di astenersi dal riportare false voci o speculazioni in modo che la famiglia possa piangere in pace". La carriera In "Snowdrop", Kim Mi-Soo interpreta una studentessa attivista amica della protagonista Young-ro, interpretata da Jisoo del gruppo K-pop Blackpink. "Snowdrop" è stato prodotto da Jtbc Studios e Drama House e viene trasmesso sulla rete della Jtbc in Corea del Sud. Nel resto del ...

Advertising

zazoomblog : Televisione in lutto l’attrice trovata morta a 29 anni. La scoperta choc in casa ma è mistero - #Televisione #lutto… - zazoomblog : Lutto per Ilona Staller: l’addio al fratello Laszlo dell’ex attrice - #Lutto #Ilona #Staller: #l’addio - infoitcultura : Laura Torrisi, drammatico lutto per l’attrice: “Nessuno merita di morire da solo” - infoitcultura : Laura Torrisi, grave lutto per l'attrice. Lo sfogo su Instagram: «Nessuno merita di morire da solo» IL POST - zazoomblog : Lutto ad “Un Posto al Sole”. L’attrice in lacrime sui social - #Lutto #Posto #Sole”. #L’attrice -

Ultime Notizie dalla rete : lutto l’attrice Edwige Fenech, lutto per l’attrice: addio a Mariano Laurenti Ck12 Giornale