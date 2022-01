Immobili sequestrati alla criminalità e riutilizzati a scopi sociali: tanti i casi nel Sud-Est Milano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mediglia, San Donato, San Giuliano e Melegnano: la mappatura dell’Associazione Libera evidenzia un quadro virtuoso di beni illeciti riconvertiti a favore di chi ne ha più bisogno Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mediglia, San Donato, San Giuliano e Melegnano: la mappatura dell’Associazione Libera evidenzia un quadro virtuoso di beni illeciti riconvertiti a favore di chi ne ha più bisogno

