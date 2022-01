Chemioprevenzione | ecco i cibi che ci aiutano a prevenire i tumori

Leggi su dilei

(Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ultimo giorno dell’anno, si sa, è un momento di riflessioni e buoni propositi. Anche a tavola, mentre si prepara il cenone. In questo periodo di vacanze, preservando ovviamente gli appuntamenti con la tradizione della sera di Capodanno, può essere quindi utile iniziare a consumare con regolarità alimenti che in qualche modo possono risultare d’aiuto per il benessere futuro. Come? Semplicemente grazie ad alcuni composti che contengono. Si tratta di componenti alimentari magari minime, ma comunque in grado di aiutarci nella prevenzione. A ricordarcelo è la scienza della, che punta a giocare d’anticipo suigrazie a sostanze presenti in alimenti o (ma in questo caso occorre sempre parlarne con il medico) in farmaci. Peperoncino e pomodoro Non disdegnate mai una sana salsa di pomodoro e, se possibile, ricordate che ogni tanto il ...