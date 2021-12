Analisi del dna su un frammento osseo: potrebbe essere di Saman Abbas (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 2022 potrebbe aprirsi con una svolta nel caso della scomparsa di Saman Abbas . La ragazza, secondo chi indaga, è stata uccisa ma il suo corpo non è mai stato trovato. I parenti dalla ragazza, fermati, non hanno mai confessato mentre i suoi genitori, nonostante un mandato di arresto internazionale, sono ancora irrintracciabili. Stando a quanto si legge oggi sul Resto del Carlino, potrebbe comunque esserci una importante novità sul caso. Un frammento osseo trovato a Boretto, i primi di novembre, nella zona del Po sarà analizzato nelle prossime ore. Il pm Laura Galli, titolare dell’indagine, ha ordinato ai carabinieri del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) di Parma di fare un’Analisi specialistica sull’osso, ovvero di estrapolare il profilo biologico del Dna. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 2022aprirsi con una svolta nel caso della scomparsa di. La ragazza, secondo chi indaga, è stata uccisa ma il suo corpo non è mai stato trovato. I parenti dalla ragazza, fermati, non hanno mai confessato mentre i suoi genitori, nonostante un mandato di arresto internazionale, sono ancora irrintracciabili. Stando a quanto si legge oggi sul Resto del Carlino,comunque esserci una importante novità sul caso. Untrovato a Boretto, i primi di novembre, nella zona del Po sarà analizzato nelle prossime ore. Il pm Laura Galli, titolare dell’indagine, ha ordinato ai carabinieri del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) di Parma di fare un’specialistica sull’osso, ovvero di estrapolare il profilo biologico del Dna. ...

