Napoli-Spezia 0-1, pagelle / Sono tornati i passaggetti all’indietro, male atavico di questa squadra (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le pagelle di Napoli-Spezia 0-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia OSPINA. I sogni di gloria muoiono a Natale, Ilaria cara, e il sicario che li ammazza con il suo fatale autogol si chiama Jesus. Escatologia calcistica. A memoria d’uomo non ricordo una squadra in lotta per il titolo che perde tre partite consecutive in casa, di cui due con Empoli (stasera strapazzato dal Milan) e Spezia. E come con l’Empoli, l’approccio è stato molle e svogliato, tranne quei dieci minuti di forcing nella ripresa. Per questo motivo do a tutti un 4 politico. Di più non meritano gli azzurri. Giusti anche i fischi del Maradona. Per quanto riguarda Ospina, gli tocca oziare e beccare la pappina del predetto Juan Jesus – 4 Nel beccare la pappina si mostra pure lento come è stato poco rapido e presente anche in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ledi0-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia OSPINA. I sogni di gloria muoiono a Natale, Ilaria cara, e il sicario che li ammazza con il suo fatale autogol si chiama Jesus. Escatologia calcistica. A memoria d’uomo non ricordo unain lotta per il titolo che perde tre partite consecutive in casa, di cui due con Empoli (stasera strapazzato dal Milan) e. E come con l’Empoli, l’approccio è stato molle e svogliato, tranne quei dieci minuti di forcing nella ripresa. Per questo motivo do a tutti un 4 politico. Di più non meritano gli azzurri. Giusti anche i fischi del Maradona. Per quanto riguarda Ospina, gli tocca oziare e beccare la pappina del predetto Juan Jesus – 4 Nel beccare la pappina si mostra pure lento come è stato poco rapido e presente anche in ...

