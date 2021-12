Milan, Florenzi ha segnato la sua seconda rete in carriera su punizione (Di giovedì 23 dicembre 2021) Quella di ieri sera è stata la seconda rete segnata da Alessandro Florenzi su calcio di punizione. La prima risale a quasi dieci anni fa Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 dicembre 2021) Quella di ieri sera è stata lasegnata da Alessandrosu calcio di. La prima risale a quasi dieci anni fa

Advertising

AntoVitiello : ?? Formazione ufficiale #Milan: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo, Tonali, Bennacer, Messias, Kessie, Sael… - Gazzetta_it : La rivincita di Florenzi, l’ex “coltellino” rinato al Milan (e 5 anni fa costò la panchina a Pioli) - PianetaMilan : @acmilan , @Florenzi ha segnato la sua seconda rete in carriera su punizione #ACMilan #Milan #SempreMilan… - RossoneroEbbast : RT @Rigna_risorto: - I deliri pre-Empoli per Kessie trequartista = doppietta - Saele preso di mira = prestazioni alla Neymar Jr - Florenz… - RossoneroDomy : RT @DolceStilMilan: Laudate il Milan, cantategli peana! Un anno chiuso nella milior manera ungran Kessie, non ditelo a Atangana, poi Theo e… -