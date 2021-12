Gf vip, Alessandro Basciano si scaglia contro Soleil: “Ma sei pazza?” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip, Alessandro Basciano contro Soleil Sorge: il nuovo concorrente attacca la ragazza sul suo rapporto fuori dalla Casa. Gf vip, Alessandro Basciano attacca Soleil Sorge in merito al rapporto con Alex Belli e alla sua storia all’esterno: il ragazzo non ci sta. La new entry nella Casa ha già iniziato a turbare gli equilibri Leggi su youmovies (Di giovedì 23 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip,Sorge: il nuovo concorrente attacca la ragazza sul suo rapporto fuori dalla Casa. Gf vip,attaccaSorge in merito al rapporto con Alex Belli e alla sua storia all’esterno: il ragazzo non ci sta. La new entry nella Casa ha già iniziato a turbare gli equilibri

