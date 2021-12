Anti-delocalizzazioni, gli operai Gkn contro l’emendamento alla manovra: “Non le impedisce, ma crea una procedura per farle. Ritiratelo” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Non abbiamo ricevuto una bozza per via ufficiale e questo ci dice già il fatto che è un provvedimento che viene fatto sulle nostre teste e non con le nostre teste. È un provvedimento su come si tagliano le nostre teste perché più che un emendamento Anti-delocalizzazioni è una procedura su come si delocalizza ed è alternativa a quanto abbiamo fatto finora”. Sono le parole degli operai Gkn dopo l’emendamento Anti-delocalizzazioni introdotto in manovra. Un provvedimento, spiegano in un video, che in pratica rende lecito “con 90 giorn idi preavviso e 600mila euro chiudevi un’azienda come Gkn e la nostra resistenza sarebbe stata molto più difficile”. Per questo la richiesta è quella di “lasciare stare quest’emendamento e prendere in mano il nostro testo”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Non abbiamo ricevuto una bozza per via ufficiale e questo ci dice già il fatto che è un provvedimento che viene fatto sulle nostre teste e non con le nostre teste. È un provvedimento su come si tagliano le nostre teste perché più che un emendamentoè unasu come si delocalizza ed è alternativa a quanto abbiamo fatto finora”. Sono le parole degliGkn dopointrodotto in. Un provvedimento, spiegano in un video, che in pratica rende lecito “con 90 giorn idi preavviso e 600mila euro chiudevi un’azienda come Gkn e la nostra resistenza sarebbe stata molto più difficile”. Per questo la richiesta è quella di “lasciare stare quest’emendamento e prendere in mano il nostro testo”. ...

Advertising

GianlucaVasto : Un provvedimento anti delocalizzazioni serve ed è urgente. Non c'è 'LegaNord' che tenga! Avanti ? - UilmNazionale : RT @UilMarche: In Cina e Messico si guadagna di più: la Caterpillar annuncia la chiusura e dà il benservito a 270 lavoratori. Gentilucci, U… - CominciaAdesso : Sul cosiddetto emendamento 'anti'#delocalizzazioni ???? - GabrielParker74 : RT @1603ina: Sono finalmente arrivate le norme anti-delocalizzazioni per le imprese in fuga, contratti dei navigator, salario minimo https… - Sav3ri8 : paesi) -non si potrà comunicare tramite social, call varie (capirai!) -