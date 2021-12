Covid: oggi in Fvg 964 nuovi contagi e 6 decessi (Di sabato 18 dicembre 2021) oggi in Fvg su 9.793 tamponi molecolari sono stati rilevati 853 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 8,71%. Sono inoltre 15.635 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021)in Fvg su 9.793 tamponi molecolari sono stati rilevati 853, con una percentuale di positività del 8,71%. Sono inoltre 15.635 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - MonicaMofanta : RT @Luca_Mussati: @maxdantoni La maggioranza dei decessi classificati CoVid avviene fuori dalle TI. Per una malattia respiratoria a decorso… - lifestyleblogit : Covid oggi Sardegna, 182 nuovi contagi: bollettino 18 dicembre - -