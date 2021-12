Calcio: Francia, Deschamps 'Stanco? Resterei altri 10 anni' (Di sabato 18 dicembre 2021) Il ct transalpino è in scadenza a fine 2022 PARIGI (Francia) - "Non devo aprire la porta a nessuno, sono soddisfatto. Non sono stufo di fare il ct e se potessi, Resterei altri 10 anni, sarebbe l'... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) Il ct transalpino è in scadenza a fine 2022 PARIGI () - "Non devo aprire la porta a nessuno, sono soddisfatto. Non sono stufo di fare il ct e se potessi,10, sarebbe l'...

